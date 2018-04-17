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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Erol Bedir: “Başakşehir’e puan almaya gidiyoruz”
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Futbol
İHA
17.04.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Erol Bedir: “Başakşehir’e puan almaya gidiyoruz”

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Erol Bedir: “Başakşehir’e puan almaya gidiyoruz”

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları sürerken, Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Başakşehir’e puan ya da puanlar almaya gidiyoruz” dedi.

Ligde son 3 hafta mağlubiyetle kapatmasının ardından geçtiğimiz hafta sonu Gençlerbirliği’ni sahasında 3-2 mağlup ederek Avrupa Ligi iddiasını sürdüren Kayserispor’da, Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor. Şampiyonluk adaylarından olan ve geçtiğimiz hafta Galatasaray’a mağlup olarak avantajını kaybeden Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 30. haftasında cuma günü Kayserispor’u ağırlayacak. Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, zorlu mücadeleyi değerlendirdi. 3 maç üst üste kaybetmenin ve 11 gol yiyerek hiç gol atamamanın verdiği bir moralsizlik olduğunu, bu sıkıntıları atlatmak için birlikte çalıştıklarını kaydeden Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Gençlerbirliği maçını kazanarak tekrar hedefleri doğrultusunda yükseldiklerini belirtti.

"Biz takımımıza inanıyorduk"

Kazandıkları Gençlerbirliği maçının her iki taraf için de çok önemli olduğunu ifade eden Bedir, “Son 3 haftadır gerçekten bize yakışmayan ortam vardı. İkisi dışarıda biri içeride 3 mağlubiyet ve yediğimiz 11 gol. Hem puan hem skor hem de moral açısından çok sıkıntılıydık. Maçları teker teker incelediğiniz zaman mağlubiyetler sürpriz sayılmayabilir ama skorların farklı olması, üçünün de üst üste gelmesi, hedefleri olan ve o maçlara kadar gerçekten Türkiye’de futboluyla ve aldığı sonuçlarla adından söz ettiren Kayserispor’a bu skorların yakışmaması nedeniyle hep beraber demoralize olmuştuk. Biz takımımıza inanıyorduk. Herkesin konuşmalarını dikkate alarak ‘acaba bir problemimiz var mı?’ diye çalıştık. Baktık ve gördük ki Allah’a şükür hemen hemen hiçbir kulüpte olmayan birlik, beraberlik, çalışma azmi ve takıma sadakat üst düzeydeydi. Sadece birtakım şeyler bir araya gelmiyordu veya ilk yarıda aldığımız puanların biraz rehavetini yaşıyorduk. Bunların tedbirini aldık, hoca da birtakım rotasyonlarla Gençlerbirliği maçına çıktı. Gençlerbirliği öyle bir maçtı ki; evet bizim için Avrupa adına tekrar tırmanışa geçme maçıydı, rakibimiz için de ‘var olma, yok olma’ maçıydı. Bir hafta evvel Galatasaray’ı yenip can suyu almışlardı, en azından 1 puan alıp çıkışlarını sürdürmek istiyorlardı. Hele hele rahmetli başkanları İlhan Cavcav isminin verildiği bir sezonda ligden düşmek onlar için büyük problem olacaktı. O şekilde bir atmosferle maç başladı. Gerçekten iyi bir oyun oynadık, pozisyon vermedik. Galip geleceğimiz belliydi ama futbol çok enteresan bir oyun. Özellikle son dakikalarda hop oturup hop kalktık. Futbolun güzelliği de burada, her an her şey olabiliyor. Sonuç olarak da iyi bir oyun, sakat, cezalı olmadan 3 puan aldık ve hedefimize tekrar döndük” dedi.

Maç Sonucu Bahsini Seç

“Başakşehir’e puan ya da puanlar almaya gidiyoruz”

Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’e karşı sahaya puan ya da puanlar almak için çıkacaklarının altını çizen Bedir, ligde kalan 4 haftada 10 puan aldıkları takdirde Avrupa hedeflerine ulaşabileceklerini kaydetti. Bedir sözlerini şöyle tamamladı:

“Gençlerbirliği maçı o gün orada kaldı ve şuan cuma günü oynayacağımız Başakşehir maçını düşünüyoruz. Hemen akıllara şu gelebilir, ‘Başakşehir güçlü bir takım, deplasman, şampiyonluk adayı’. Benim kanaatime göre şu saatten sonra güçlü takım, zayıf takım diye bir şey söz konusu değil. Ligden düşme adayı Gençlerbirliği, Galatasaray’ı yeniyor, neredeyse bizden de puan alıyordu. Dolayısıyla Başakşehir’e puan ya da puanlar almaya gidiyoruz. Almak zorundayız, onlar da şampiyon olabilmek için bizi yenmek zorundalar. Takımlar arasında artık kalite farkı da kalmadı, kim çok istiyorsa o kazanıyor. İnşallah isteyen biz olacağız. Oradan da daha sonraki maçlardan da puan almak zorundayız. Hedef olarak da bundan sonraki maçlarımızda 10 puan civarında bir puan alırsak zannediyorum hedefimize ulaşırız.”

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