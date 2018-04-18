Erman Toroğlu: Bin liraya 50 liralık futbol görüyorsunuz
Gebze’de düzenlenen bir spor söyleşiye katılan Erman Toroğlu, “Ödenen bin lira ise oynanan futbol, sizin gördüğünüz kalite 50 lira” dedi.
Gebze Belediyesi nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde Serkan Korkmaz’ın moderatör olduğu, Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu’nun konuk olduğu spor söyleşisi gerçekleşti. Sporseverlerin ilgi gösterdiği programda Türk futbolu enine boyuna konuşuldu. Moderatör Serkan Korkmaz, konuşması ile başlayan söyleşiye Erman Toroğlu’nun sözleri damga vurdu. Türk futbolunun ödenen miktarlara göre kalitesiz olduğunu dile getiren Erman Toroğlu, “Bu işler öyle enteresan işler ki; Türkiye’de tabi futbolumuz henüz bir yere gelmedi. İnşallah gelir. Çok şey kazandık ama maalesef dönen paraya göre yani ödenen bin lira ise oynanan futbol sizin gördüğünüz kalite 50 lira. Neden bin lira verip de 50 liralık kalite görüyorsunuz? Hesap sorulursa çıkar, hesap sorulmazsa çıkmaz” dedi.
“Bizim sporcularına arasında düşmanlık olmaz”
Türk futbolcuları arasından farklı bir bağ olduğuna dikkat çeken Toroğlu, “Bizim sporcularına arasında düşmanlık olmaz. Birbirimizi, yeriz kavga ederiz belki küfür ederiz. Ama maçtan sonra otururken çay kahve içerken görür şaşırırsınız. Sakın aldanmayın. Bizi bozanlar bizim alemimize dışarıdan gelenler. Bizde bir saygı çerçevesi vardır. İlker ile de tartışır kavga ederim ama İlker’le ettiğim kavgayı bir gazeteci arkadaşla edemem. Çünkü o anlamaz. Biz saha içerisinde farklıyız” diye konuştu.
“Hakemler dağlara, taşlara”
Ayrıca Toroğlu, bir seyircinin “Ligdeki puan durumuna hakemlerin etkisi yüzde kaç?” sorusuna, “Hakemler dağlara, taşlara hepsini eşit yaptılar. Onun için bence aynı. Çok fazla ayrım yoktur. Çok iyi değiller çünkü hakemler. Ama hakemlerimiz çok iyi değil de futbolcularımız çok mu iyi? Teknik adamlarımız çok mu iyi? Hepsi iyi de hakemler çok mu kötü? Hayır, orada hakemlerin hakkını yedirtmem” şeklinde konuştu.
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