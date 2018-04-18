Erman Toroğlu: Bin liraya 50 liralık futbol görüyorsunuz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErman Toroğlu: Bin liraya 50 liralık futbol görüyorsunuz
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Futbol
18.04.2018 - 18:17, Son Güncelleme:

Erman Toroğlu: Bin liraya 50 liralık futbol görüyorsunuz

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Erman Toroğlu: Bin liraya 50 liralık futbol görüyorsunuz

Gebze’de düzenlenen bir spor söyleşiye katılan Erman Toroğlu, “Ödenen bin lira ise oynanan futbol, sizin gördüğünüz kalite 50 lira” dedi.

Gebze Belediyesi nisan ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebze Kültür Merkezi’nde Serkan Korkmaz’ın moderatör olduğu, Erman Toroğlu ve İlker Yağcıoğlu’nun konuk olduğu spor söyleşisi gerçekleşti. Sporseverlerin ilgi gösterdiği programda Türk futbolu enine boyuna konuşuldu. Moderatör Serkan Korkmaz, konuşması ile başlayan söyleşiye Erman Toroğlu’nun sözleri damga vurdu. Türk futbolunun ödenen miktarlara göre kalitesiz olduğunu dile getiren Erman Toroğlu, “Bu işler öyle enteresan işler ki; Türkiye’de tabi futbolumuz henüz bir yere gelmedi. İnşallah gelir. Çok şey kazandık ama maalesef dönen paraya göre yani ödenen bin lira ise oynanan futbol sizin gördüğünüz kalite 50 lira. Neden bin lira verip de 50 liralık kalite görüyorsunuz? Hesap sorulursa çıkar, hesap sorulmazsa çıkmaz” dedi.

“Bizim sporcularına arasında düşmanlık olmaz”

Türk futbolcuları arasından farklı bir bağ olduğuna dikkat çeken Toroğlu, “Bizim sporcularına arasında düşmanlık olmaz. Birbirimizi, yeriz kavga ederiz belki küfür ederiz. Ama maçtan sonra otururken çay kahve içerken görür şaşırırsınız. Sakın aldanmayın. Bizi bozanlar bizim alemimize dışarıdan gelenler. Bizde bir saygı çerçevesi vardır. İlker ile de tartışır kavga ederim ama İlker’le ettiğim kavgayı bir gazeteci arkadaşla edemem. Çünkü o anlamaz. Biz saha içerisinde farklıyız” diye konuştu.

“Hakemler dağlara, taşlara”

Ayrıca Toroğlu, bir seyircinin “Ligdeki puan durumuna hakemlerin etkisi yüzde kaç?” sorusuna, “Hakemler dağlara, taşlara hepsini eşit yaptılar. Onun için bence aynı. Çok fazla ayrım yoktur. Çok iyi değiller çünkü hakemler. Ama hakemlerimiz çok iyi değil de futbolcularımız çok mu iyi? Teknik adamlarımız çok mu iyi? Hepsi iyi de hakemler çok mu kötü? Hayır, orada hakemlerin hakkını yedirtmem” şeklinde konuştu.

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