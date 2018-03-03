Erman Toroğlu: Allah razı olsun Tudor'dan
Ünlü yorumcu Erman Toroğlu, Galatasaray - Karabükspor maçı sonrasında flaş yorumlarda bulundu.
İşte Toroğlu'nun A Spor'daki sözlerinden satırbaşları:
"Karabüksporlu yöneticiler devre arasında 12-13 tane oyuncu giderken neden ortalarsa yoktu? Galatasaraylıların aklına şu gelmiş olur mu acaba rakibi olan takımlardan prim mi geldi? "
"Karabükspor takımına trilyon verseler oyuncular bir şey yapamaz. Güçleri yok. Galatasaray açısından bakarsak tek sorun ağır zemin var, sakatlık riski olurdu"
"Gomis'i ilk hafta seyretmiştim ve farklı bir adam demiştim. En çok sevdiğim özelliği ahlaklı olması. Kendini yere atmıyor. Böyle oyuncuya hakemlik yapmak çok kolay. Çok iyi bir oyuncu"
"Tudor çok ilginç bir adamdı. Trabzonspor maçında bu Gomis'i çıkardı. Başakşehir maçında 3'lü çıktı vs. neler yaptı. Allah razı olsun Tudor'dan lig heyecanlı oldu sayesinde'
Belhanda, Fatih Terim’den sonra şekle girmeye başladı. Biraz koşar ve mücadele ederse faydalı bir adam. Japon sol beki de çok beğeniyorum. 80 senelik Galatasaraylı gibi oynuyor. Ne futbolcularla ne hakemle dalaşıyor. Oynuyor, çekiyor gidiyor. Ne güzel.
Şampiyonlar Ligi kaliteli bir lig deniyor. Karabükspor da ligden düşmüş bir takım. Peki, bu duruma takım gelirken neden önlem alınmadı? TFF bu tip takımlara neden önlem almıyor. Ligin başındaki Karabük’e bak, bir de şimdikine. Bunlar futbolun marka değerini düşürüyor. Federasyonlar bunun önlemini alsalar… Bundan sonra kimle oynarsa oynasın bu iş böyle olur. Bu hale gelmelerine tesadüf değil.
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