Erkan Sözeri: "Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak..."

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErkan Sözeri: "Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak..."
GeriFutbol Erkan Sözeri: "Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
26.10.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Erkan Sözeri: "Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkan Sözeri: "Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak..."

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birtakım eksikleri olduğunu ve bunları gidermek için çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiğinde, lige iyi başlanamaması nedeniyle motivasyonu düşmüş bir takımla karşılaştığını aktaran Sözeri, "Oynayan veya oynayamayan bütün oyuncuları hem fiziksel hem de mental olarak hazır tutmak zorundayız. Buraya geldik ve biz sorun çözme yeriyiz. Bu takımda bir problem olmasa Muzaffer (Bilazer) hoca devam ederdi. Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak kontrolü sağlayacağız." diye konuştu.

Takımda hala motive edemedikleri oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Sözeri, "Onlarla da tekrar konuşacağım. Problemleri çözeceğiz. Sakatlıklar var, şöyle ya da böyle oldu gibi bahanelere sığınacak biri değilim. Bizim işimiz, var olan sorunları çözmektir." ifadelerini kullandı.

Oyuncuları performanslarına göre değerlendirdiğini anlatan Sözeri, kadroyu buna göre şekillendireceğini vurguladı.

- "İnsanlar dolu dolu bir takım görmek istiyor"

Takımı bozan, uyumsuzluk yapan kim olursa olsun kadroda yer alamayacağını dile getiren Sözeri, şunları kaydetti:

"Bu tip oyuncu sana 2 maç kazandırır ama 8 maç kaybettirir. Veya bir oyuncuyu kazanacağız diye bütün takımı kaybederiz. Oyuncu gelir, hatasını anlar ve özür dilerse, tekrar değerlendiririz. Çünkü insanlar dolu dolu bir takım görmek istiyor. Oyuncuya adaletli davranırsak, bu takımı toparlarız. Kendisini takıma ait hisseden oyuncuya formayı verirseniz, bu iş olur diye düşünüyorum. Gabriel Obertan ve Gilles Sunu'yla ilgili, öncelikle fizik kaliteleri iyi olacak ve kendilerini bu lige ait görecekler. Bunlar iyi olursa zaten bize çok büyük katkı verirler."

Sözeri, ligde inişli çıkışlı dönemlerin yaşanacağına dikkati çekerek, "Yenilebilirsiniz ama iyi oynandığını herkes görmeli. Böyle olursa hedefe ulaşırız. İnşallah hedefine giden, güzel bir Erzurumspor olacak. Devre arasına kadar oynayacağımız maçlarda tablomuza bakacağız ve ona göre transfer yapacağız. Ancak sakatlar iyileşir ve motive olursak, çok transfer yapılacağını düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu. 

Erkan Sözeri: Şikayet etmek yok. Gerekli şeyleri yaparak...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle