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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
01.02.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Erkan Sözeri: 'Lig yeni başlıyor, hala avantajımız var'

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Erkan Sözeri: 'Lig yeni başlıyor, hala avantajımız var'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Eskişehirspor'un genç futbolcularıyla coşkulu oynadığına dikkati çekerek, "Şimdi transfer tahtasını da açtılar. Karşımızda genç oyuncularıyla karışık ve daha coşkulu bir Eskişehirspor bekliyoruz. Bizim için lig yeni başlıyor. Hala avantajımız var. Büyük avantajımız vardı, onu kaybettik. İki maçlık kötü seriyi sonlandırıp tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Bu karşılaşmayı da başlangıç olarak görüyoruz." diye konuştu.

Sezonun ikinci yarısında her maçın zor olacağının bilindiğini ifade eden Sözeri, "Eskişehirspor maçı da zor. Düşündüklerimizi sahaya yansıtıp güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım Mert Çetin'in sakatlığı ve 2 yabancı hakkını stoper bölgesinde kullanmak zorunda kalmamak için Barış Başdaş'ı kadroya kattıklarını dile getiren Sözeri, ara transfer döneminde yapılan takviyelere dair şunları söyledi:

"Mert sakatlanmasa belki Barış transferi olmazdı. Öyle bir hamle yaptık. Erdem transferi, Ahmet Oğuz'un ciddi alternatifi yoktu. Erdem de Barış da kendini kanıtlamış oyuncular. Barış ile daha önce Süper Lig'de çalışmıştık. Aldığımız futbolcular kabul gören oyuncular. Stancu da Erdem de Barış da bize çok katkı verecek. Ailemize hoş geldiler."

- "Güzel bir camiamız var"

Takımının her maçı final niteliğinde oynaması halinde hedefe ulaşabileceğine vurgu yapan Sözeri, "Öyle oynamamız lazım, öyle de oynayacağız. Güzel bir camiamız var. Bu camianın beklentilerini karşılamamız için daha çok çalışmamız gerektiğini artık biliyoruz. Puan hesabı yapmadan final final oynayıp bu işi en güzel şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ankara 19 Mayıs Stadı yıkıldığı için bu sezon Eskişehir'e çok gittiklerini hatırlatan Sözeri, "Eskişehirspor'a çok teşekkür ediyoruz. Bize kapılarını açtılar, statlarını açtılar, uğurlu da geldi bize o stat. Oynadığımız her maçı kazandık. Eskişehirspor camiasına teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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