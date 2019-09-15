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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
15.09.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Erhan Erentürk kalesinde devleşti! 2 penaltı kurtardı...

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Erhan Erentürk kalesinde devleşti! 2 penaltı kurtardı...

TFF 1. Lig’de Eskişehirspor’u yenerek bu sezon ilk kez sahadan galibiyetle ayrılan Altınordu’da, kaleci Erhan Erentürk kurtardığı iki penaltıyla zaferin mimarı oldu.

Sezonun ilk 3 haftasından istediği sonuçları alamayan Altınordu’ya milli ara yaradı.

Milli aranın ardından evinde Eskişehirspor’u konuk eden İzmir ekibi, rakibini 4 golle geçerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 4 çıkarırken, zaferde en büyük pay sahibi hiç şüphesiz kaleci Erhan Erentürk oldu.

16. dakikada Emre Güral’ın penaltısında geçit vermeyen Erentürk, 38. dakikada bu kez Sissoko’nun kullandığı penaltı atışında gol imkanı tanımadı.

Eroğlu’ndan övgü

İki penaltı kurtarmasının yanı sıra maç içinde çok kritik müdahaleler de yapan 24 yaşındaki eldiven, zaferin en büyük mimarı oldu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da Erhan’a ayrı bir parantez açtı. Eroğlu, “Erhan’ı performansından dolayı kutluyorum. Eğer penaltılarda gol yemiş olsaydık maçın seyri değişebilirdi. Takım arkadaşlarının da motivasyonunu arttırdı. Daha iyi olacağından şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Eskişehir uğuru sürüyor

Eskişehirspor’u devirerek sezonun ilk galibiyetini alan Altınordu, rakibi karşısında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan İzmir temsilcisi, Eskişehirspor ile oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı.

2016/2017 sezonunda deplasmanda rakibine 3-0 kaybeden Altınordu, o tarihten sonra oynanan 6 karşılaşmadan 5 galibiyet çıkarırken, 1 maçta ise kazanan çıkmadı.

Erhan Erentürk kalesinde devleşti 2 penaltı kurtardı...

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