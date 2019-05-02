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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Ata SELÇUK - Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL (DHA)
02.05.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

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Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman çok büyük bir başarı gerçekleştirdiklerini söyledi, Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Barcelona Lassa'yı mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getiren ve Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman çok büyük bir başarı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Ataman, maç öncesi attığı tweete değinerek, "Maç öncesi şu tweeti atmıştım; hak eden ve iyi olan Final Four'a gidecek diye. Biz sezon boyunca hak ettik. Ama tabii ki Barcelona da çok iyi bir sezon geçirdi ve play-off serisi çok zorlu geçti. Bugün (Dün) müthiş bir atmosfer yakaladık, zaman zaman zorlandık ama sonunda maçın kontrolünü elimize aldık ve 19 yıl sonra büyük bir başarı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

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"FENERBAHÇE BEKO'YU KUTLUYORUM"

Yarı finaldeki rakipleri Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederek sözlerine devam eden deneyimli başantrenör, "Ben Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Müthiş bir sezon geçirdiler, EuroLeague'i birinci bitirdiler, Zeljko Obradovic son 5 sezondur Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıyor. 2 takım da biraz şunun zevkini tadalım, ondan sonra yarı final için hazırlanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

Ergin Atamandan Fenerbahçe maçı açıklaması

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Ergin Atamandan Fenerbahçe maçı açıklaması

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