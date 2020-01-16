Ergene Velimeşespor, şampiyon olurlarsa umreye gidecekler

Sakaryaspor maçının ardından hafta sonu deplasmanda oynayacağı Uşakspor maçına hazırlanan Ergene Velimeşespor'da antrenmanı takip eden ve açıklamalarda bulunan Ergene Velimeşespor Başkanı Adem Memiş, "İkinci devreye çok iyi bir başlangıç yaptık mutluyuz. Kimse bizim Sakaryaspor’u yeneceğimize inanmıyordu ama biz inanıyorduk ve kendimizden emindik. 5-0 gibi farklı bir skor ortaya çıktı. Oyuncularımızı, hocalarımızı tebrik ediyorum, geçen sezon İkinci lige yükselirsek umre sözü vermiştim, bu sene de aynı sözü veriyorum ve takıma hocalarıma güveniyorum. Maçı canlı olarak yayınlayan TRT Spor’a teşekkür ediyorum onca maç içinden bizim maçı seçmesi bizim açımızdan sevindirici. Ayrıca sporseverlere bol gollü güzel bir maç izlettiğimiz için mutluyuz ve TRT Spor’u yeniden misafir etmek isteriz" dedi.

"Evimizde oynadığımız son 5 maçta 5 galibiyet aldık"

Maça olan ilgilinin son derece yoğun olduğunu da kaydeden Memiş, "Maça ilgi çok yoğundu. Öncelikle jandarmaya ve güvenlik görevlilerine aldıkları önlemler için ve hiç bir sıkıntı çıkmadan maçı atlatabildiğimiz için teşekkürlerimi sunuyorum. Maça gelen ve takımımızı maç boyunca destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sonraki maçlarda da aynı şekilde desteklerini bekliyorum. Taraftar bir takım için çok önemli bir etken. Taraftar desteğini alınca, oyuncularımızın nasıl bir performans sergiledikleri ortada. Evimizde oynadığımız son 5 maçta 5 galibiyet aldık. Ayrıca genel olarak son 9 haftada 6 galibiyet aldık 22 gol attık 6 gol yedik. Gittikçe yükselen bir performansımız var. Son iki maçta 9 gol atıp hiç gol yemedik. Bunlar güzel istatistikler, belki de ilk devre şansız sakatlıklar yaşanmasaydı bu istatistiklerin daha fazlasını görebilirdik ama artık geçmişte kaldı, önümüze bakmamız lazım. Şu an takımda herhangi bir sakatlık bulunmaması bizim için sevindirici bir durum" diye konuştu.

"Eksik bölgeler için araştırmalarımız devam ediyor"



Transfer konusuna da değinen Başkan Memiş, "İki tane nokta, bir tane de geleceğe yönelik transfer yaptık ve bu transferler devam edecek. Eksik bölgeler için araştırmalarımız devam ediyor. Yeni gelen arkadaşlara yeniden hoş geldiniz diyorum ve başarılar diliyorum, aramızdan yeni ayrılan Sergen ve Mustafa’ya da ilk devre verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde Uşak deplasmanı var. Artık gözümüzü tamamen oraya çevirdik. Uşak’tan güzel sonuçlar ile dönüp yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi benim oyuncularıma ve teknik ekibe güvenim tam ve bu sezonu hedeflerimizin üstünde tamamlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.