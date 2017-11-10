Eren'in bu sezon 'Derdiçok"

2056 dakika sahada kalan ve 38 resmi maça çıkan tecrübeli forvet, 31 karşılaşmada ise ilk 11'de sahaya çıkma başarısı gösterdi. Geçen sezon kritik karşılaşmalarda attığı gollerle de taraftarın büyük sevgisini kazanan Eren Derdiyok, bu sezon 10 maçta forma şansı buldu.
Bu sezon 220 dakika sahada kalan ve forma şansı yakaladığı hiç bir karşılaşmada ağları havalandıramayan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 11. hafta Türk Telekom Arena'da oynanan ve 5-1 kazanılan mücadelede sadece bir asistlik katkı yaptı.
Deneyimli forvet, sarı-kırmızılı formayla son golünü 2016-2017 sezonun 22.haftada Antalyaspor karşısında atmıştı. Söz konusu karşılaşmayı Galatasaray deplasmanda 3-2 kazanmıştı.
İsviçre Milli Takımı'nın formasını terleten Eren Derdiyok, milli formayla son golünü 13 Kasım 2016'da Faroe Adaları ağlarına bıraktı. Dünya Kupası grup elemelerinde play-off'lara kalan İsviçre, Kuzey İrlanda'yı ilk maça yenerek büyük avantaj sağladı. Sarı-Kırmızılı oyuncu, play-off maçı için kadroya alınmadı.