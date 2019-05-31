Eren Derdiyok'un yeni adresi belli oldu
Galatasaray'da devre arasında kadro dışı kalan Eren Derdiyok önce Galatasaray'a veda etti ardından yeni takımı belli oldu.
Serdar Aziz ile birlikte kadro dışı kaldıktan sonra sezonun ikinci yarısını bireysel antrenmanlarla tamamlayan Eren Derdiyok'un İsviçre'nin Basel kulübüyle görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Süper Lig'den de talipleri bulunan Eren, Türkiye'de anlaşma sağlayamaması halinde, milli takım formasını da giydiği İsviçre'ye dönmeyi planlıyor.
Eren Derdiyok'a devre arasında da Çin'den teklif gelmişti ancak oyuncu Galatasaray ile sözleşmesini tamamlamayı tercih etmişti.
Sarı kırmızılılarda 84 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 26 gol atarken 6 asist yaptı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle