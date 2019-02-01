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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
01.02.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Eren Derdiyok telefonunu kapattı

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Eren Derdiyok telefonunu kapattı

Birçok kulüple transfer görüşmesi yapan Eren Derdiyok’un, beklediği teklifleri alamadığı için telefonunu kapattığı öğrenildi.

Transferin son gününde birçok kulüple transfer görüşmesi yapan Eren Derdiyok’un, beklediği teklifleri alamadığı için telefonunu kapattığı öğrenildi.

Galatasaray’da kadro dışı kalan tecrübeli futbolcu, Sarı-Kırmızılı kulüpte oynasa da oynamasa da yıllık 2 milyon Euro garanti ücret kazanıyor.

Deneyimli oyuncunun, alacaklarını kesinlikle kulüpte bırakmak istemediği, bunun için birçok teklifi elinin tersiyle ittiği de detaylar arasında.

Cimbom yeni transferlerini bu video ile duyurdu...

Galatasaray yeni transferlerini açıkladı!Sarı-kırmızılılar transferlerin son günlerinde kadrosuna Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Marsilya'dan Kostas Mitroglou ve Standard Liege'den Christian Luyindama'yı kattı. Galatasaray bu 3 futbolcu için sosyal medya hesabından "hoş geldin" videosu yayınladı. Video bir taraftarın transfer beklentisi konu alındı. Paylaşılan video kısa sürede taraftarlar tarafından binlerce etkileşim aldı.
daha fazla video için

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