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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.10.2018 - 23:42, Son Güncelleme:

Eren Derdiyok o hareketi açıkladı: "Cevap olsun istedim"

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Eren Derdiyok o hareketi açıkladı: "Cevap olsun istedim"

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok, Bursaspor karşısında aldıkları 1 puanın bir yandan mutlu, bir yandan da üzücü olduğunu belirtti. Derdiyok ayrıca milli takım arasından dolayı takımın da yorgun olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok, “Açıkçası içeride oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bir seri yakalamıştık. Bunu devam ettirmek istedik. 1 puan aldığımız için mutluyuz ama 1 puan bir yandan üzücü. Çünkü istediğimiz performansı sergileyemedik. 3 tane sakat oyuncumuz oldu. Takımda yorgunluk vardı. Milli maçlar arasında olur. İleriye bakacağız. Bugünkü performans memnun değiliz” şeklinde konuştu.

“Kim oynarsa oynasın biz Galatasarayız”

Takımdaki sakat futbolcuların çokluğunun sorulması üzerine Derdiyok, “En önemlisi ağır sakatlıklar olmaması ve en hızlı şekilde takıma geri dönmeleri. Önemli olan şu, hocanın dediği bir şey var: 11 kişi sahada oldu mu Galatasaray budur. Kim oynarsa oynasın biz Galatasarayız. Galatasaray gibi oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncu kim olursa elinden gelenin en iyisini yapacaktır” diye cevap verdi.

“İki gündür takımla çalışıyorum”

Kendi son durumu hakkında da konuşan başarılı futbolcu, “İki gündür takımla çalışıyorum. O yönden eksiğim var. Belli de oldu zaten. Kendim de hissettim. Ama şimdi gelecek maça kadar vaktimiz var. Çok iyi çalışabilirim. Kendimi daha iyi duruma getireceğime inanıyorum. O yüzden ümitliyim” ifadelerini kullandı.

“Cevap olsun istedim”

Bursaspor karşısında attığı golden sonra yaptığı harekete de açıklık getiren Derdiyok, “Geçmiş günlerde hakkımda bazı şeyler söylentiler oldu. Eleştiriler olsun buna herkes açıktır, ben de açığım. Ama ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıp, söyleniyor. Bu da bir cevap olsun istedim” açıklamasında bulundu.

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