Eren Derdiyok o hareketi açıkladı: "Cevap olsun istedim"

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Bursaspor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok, “Açıkçası içeride oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bir seri yakalamıştık. Bunu devam ettirmek istedik. 1 puan aldığımız için mutluyuz ama 1 puan bir yandan üzücü. Çünkü istediğimiz performansı sergileyemedik. 3 tane sakat oyuncumuz oldu. Takımda yorgunluk vardı. Milli maçlar arasında olur. İleriye bakacağız. Bugünkü performans memnun değiliz” şeklinde konuştu.

“Kim oynarsa oynasın biz Galatasarayız”

Takımdaki sakat futbolcuların çokluğunun sorulması üzerine Derdiyok, “En önemlisi ağır sakatlıklar olmaması ve en hızlı şekilde takıma geri dönmeleri. Önemli olan şu, hocanın dediği bir şey var: 11 kişi sahada oldu mu Galatasaray budur. Kim oynarsa oynasın biz Galatasarayız. Galatasaray gibi oynamamız gerekiyor. Oynayan oyuncu kim olursa elinden gelenin en iyisini yapacaktır” diye cevap verdi.

“İki gündür takımla çalışıyorum”

Kendi son durumu hakkında da konuşan başarılı futbolcu, “İki gündür takımla çalışıyorum. O yönden eksiğim var. Belli de oldu zaten. Kendim de hissettim. Ama şimdi gelecek maça kadar vaktimiz var. Çok iyi çalışabilirim. Kendimi daha iyi duruma getireceğime inanıyorum. O yüzden ümitliyim” ifadelerini kullandı.

“Cevap olsun istedim”

Bursaspor karşısında attığı golden sonra yaptığı harekete de açıklık getiren Derdiyok, “Geçmiş günlerde hakkımda bazı şeyler söylentiler oldu. Eleştiriler olsun buna herkes açıktır, ben de açığım. Ama ağzımdan çıkmayan şeyler yazılıp, söyleniyor. Bu da bir cevap olsun istedim” açıklamasında bulundu.