Erdal Torunoğulları hastaneye kaldırıldı!
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı. Torunoğulları’nın ameliyata alındığı kaydedildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı.
Acıbadem Hastanesine kaldırılan Erdal Torunoğulları’nın ameliyata alındığı belirtildi.
Ameliyat ile ilgili Acıbadem Hastanesi yetkililerinin açıklama yapacağı ifade edildi.
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