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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Erce'den Altınordu'ya duygusal veda
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Futbol
21.07.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Erce'den Altınordu'ya duygusal veda

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Altı yıl boyunca kalesini koruduğu Altınordu’dan Trabzonpor’a transfer olan Erce Kardeşler, iki kulüp ile de ilgili önemli mesajlar verdi. “Altınordu bir felsefedirö vurgusu yapan Kardeşler, Trabzonspor camiasına ise “Bu formayı alnımın akıyla giyeceğimö haberi gönderdi. “Futbol adına her şeyi Altnordu’da öğrendimö diyen Kardeşler, “Üzerimde herkesin büyük emeği var. Onlara minnettarım. Altınordu’daki herkesin Erce diye bir kardeşi, evladı var, bunu bilmeleri yeterliö dedi.

“Beni Erce Kardeşler yapan kulüp Altınordu’durö diyen Erce, “Altınordu, misyonu, vizyonu, hedefleri ve projeleri olan bir felsefe kulübüdür. Kamera önünde belki biz görünüyoruz ancak arka planda dev bir ekip gece gündüz çalışıp bu felsefeyi güçlendiriyor. Onların hakkını ödeyemem. Trabzonspor da, aynen Altınordu gibi arkadaşlık, samimiyet ve sevginin olduğu bir yer. Burada kendimi daha da geliştireceğim. Bu formayı alnımın akıyla giyeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın. Benim için çok güzel günlerin yaşanacağı bir dönem olacakö diye konuştu.

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“Trabzonspor, halkı ile bütünleşmiş bir kulüp. 'Önce insan' diyebilen bir yer. Futbol oynamaktan daha da fazla keyif alacağımö diyen Erce Kardeşler, “Böyle bir armaya layık olmak gerekiyor, bunun bilincindeyim. Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır ile önemli dostluklarım var. Onlar sayesinde uyum sürecini çok çabuk aşıp kendimi göstereceğime inanıyorum. Trabzonspor’da yaşlısından gencine kadar herkese örnek bir oyuncu olmak istiyorumö yorumu yaptı.

Altı yıl formasını terlettiği Altınordu taraftarına da seslenen Erce Kardeşler, “Evet, sayıca az bir grup. Hepsinin neredeyse isimlerini bile biliyoruz. Ama gönülden sevip destekliyorlar. Onların bendeki yerleri çok ayrı. Bu kulübe verdikleri destek çok önemli. Belki bir gün onlarla tribünden omuz omuza maç izleyeceğim. Altınordu, mutlaka Süper Lig’e çıkacak. Buna inansınlar ve sabretsinler. Tribündeki aile ortamını da her zaman korusunlar'' dedi.

Erce Kardeşler'in her zaman çok iyi bir insan olduğunun altını çizen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroplu ise şunları söyledi: “Altınordu'ya geldiği günden bu yana çok çalıştı, üzerine koydu ve buralara kadar geldi. Kulübümüz için hep örnek oldu, bundan sonrada örnek olmaya devam edecek. Ona çok teşekkür ediyoruz. Her zaman en iyisine layık bir oyuncu. Erce, ülkemizde bir çok kişinin futbola bakış açısını değiştirebilecek düzeyde, örnek bir oyuncu.'

Erceden Altınorduya duygusal veda

Erceden Altınorduya duygusal veda

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