Engin İpekoğlu her şeyi bırakıp gitti!
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bodrumspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu 7 aydır ödeme yapılmadığı için görevi bıraktı.
Bodrumspor'da flaş ayrılık. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off yarışından uzaklaşan Bodrumspor'da Engin İpekoğlu görevi bıraktı.
Engin İpekoğlu'nun 7 aydır alacaklarını alamadığı için görevden ayrıldığı öğrendi.
Bodrumspor 2. Lig Beyaz Grup'ta 26 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile 39 puan topladı. Bodrumspor 7. sırada bulunuyordu. (Fanatik)
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