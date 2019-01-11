Enes Ünal'lı Valladolid, Mastella deplasmanında! iddaa'da en popüler...
Milli oyuncumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği Real Valladolid, Mastella'da Valencia'ya konuk oluyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki en popüler tercihe göz atalım...
- Genç stoper Mouctar Diakhaby cezalı. Gonçalo Guedes ve Geoffrey Kondogbia sakat.
- Fransız orta saha Francis Coquelin'in durumu ise maç saati netleşecek.
- 2019'a istedikleri gibi bir giriş yapamadılar ve oynadıkları 2 resmi maçı da kaybettiler. Mestalla'da da bu sezon istedikleri gibi gitmiyor, iç sahada çok fazla puan kaybı yaşadılar. (9 lig maçı - 2 galibiyet)
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Real Valladolid
- Enes Ünal'lı Valladolid son 9 La Liga maçından sadece 1 galibiyet çıkartabildi ve düşme hattına yaklaştı.
- Milli oyuncumuz sezonun ilk yarısında 16 maçta süre aldı ve 4 gole katkı yaptı. (3 gol - 1 asist)
- Ön libero Luismi dışında takımda önemli bir eksik yok.
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