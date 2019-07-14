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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.07.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Enes Ünal'ın salı günü Real Valladolid'in kampına katılması bekleniyor

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Enes Ünal'ın salı günü Real Valladolid'in kampına katılması bekleniyor

ABD vizesinin yetişememesinden ötürü Madrid'de kalan Milli futbolcu Enes Ünal, yarın pasaportunu alarak kulübü Real Valladolid'in ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sürdürdüğü kampına dahil olacak.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid, sezon öncesi kamp yeri olarak seçtiği ABD'nin Kaliforniya eyaletine 12 Temmuz Cuma günü giderek çalışmalara başladı. Son ana dek yapılan girişimlere karşın vizesi yetişmeyen Enes Ünal, İspanya'nın başkenti Madrid'de kaldı. Geçtiğimiz hafta İspanyol kulübüyle imzalayan Milli futbolcunun, vizesinin çıktığı ancak pasaportunu, geçtiğimiz cuma akşamı posta ile gönderilmesinden ötürü yarın sabah alacağı öğrenildi. Zamanın kısıtlı olması nedeniyle vizesi yetişemeyen Enes Ünal'ın yarın pasaportunu aldıktan sonra ABD'ye giderek, Real Valladolid'in kampına katılması bekleniyor.

İspanyol kulüp ise konuyla ilgili olarak 12 Temmuz Cuma günü yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliği'nin  başlangıçta onay vermesine rağmen, Enes Ünal henüz kesin vizeyi almadı. Vize alımındaki engellemelerin kalkması halinde seyahat etmeyi planlıyor. Hedef, en  kısa zamanda takıma dahil olması" ifadelerine yer vermişti.

Enes Ünal, 2017 yılında Villarreal'e transfer olmuştu...

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