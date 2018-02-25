Enes Ünal attı, Villarreal kazandı
İspanya La Liga'da Villarreal milli futbolcumuz Enes Ünal'ın maç başında kaydettiği golle sonuca gitti.
İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde Villarreal evinde Getafe'yi konuk etti. Mücadeleyi Villarreal temsilcimiz Enes Ünal'ın 3. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Karşılaşmada ayrıca ilginç bir olay da yaşandı. Getafe 36. Dakikada Angel Rodriguez ve 51. Dakikada Jorge Molina ile penaltı atışlarından yararlanamadı.
Villarreal bu skorla 41 puana yükseldi ve Avrupa potasında kaldı. Getafe ise 33 puanda kaldı. 20 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal formasıyla 21 maçta 4 gol ve 3 asistlik performansa ulaştı.
Villarreal ligde bir sonraki hafta Eibar deplasmanına gidecek. Getafe ise evinde Deportivo'yu konuk edecek.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|3Önceki3
|Real Madrıd
|25
|35
|51
|4Önceki4
|Valencıa
|24
|19
|46
|5Önceki6
|Vıllarreal Cf
|25
|7
|41
|6Önceki5
|Sevılla
|24
|-4
|39
|7Önceki11
|Celta Vıgo
|25
|6
|35
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