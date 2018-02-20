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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Futbol HaberleriEmre Mor'lu Celta Vigo yine kayıp!
Futbol Emre Mor'lu Celta Vigo yine kayıp!
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Futbol
20.02.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Emre Mor'lu Celta Vigo yine kayıp!

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İspanya Ligi'nin 24. hafta kapanış mücadelesinde Getafe ile Celta Vigo Coliseum Alfonso Perez'de karşı karşıya geldi. Emre Mor'un yedek başladığı maçta Getafe, Celta Vigo'yu 3-0 mağlup etti ve ligdeki çıkışını sürdürdü.

37. dakikada hızlı gelişen Getafe atağında Angel Rodriguez ceza sahası dışından kalecinin uzanamayacağı köşeye topu yolladı ve Getafe'yi Celta Vigo karşısında 1-0 öne geçirdi. Angel Rodriguez bu sezon Getafe forması ile 10 maça doğrudan katkı yaptı. (10 gol, 2 asist)

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İlk yarı Getafe'nin 1-0 üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarı maça hızlı başlayan Getafe 50. dakikada Angel Rodriguez defansın arkasına sarktı ve arka direkte boşta olan Jorge Molina'yı gördü ve Molina topu boş ağlara gönderdi. 2-0

FARKLI YENİLGİ
Milli oyuncu Emre Mor 62. dakikada Pablo Hernandez'in yerine oyuna dahil oldu. 84. dakikada Celta Vigo savunma arkasına atılan topu iyi takip eden Angel Rodriguez ayağının üstü ile düzgün bir vuruş yaptı ve kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Getafe, Celta Vigo'yu Angel Rodriguez ve Jorge Molina'nın golleriyle 3-0 mağlup etti. Getafe ligde oynadığı son 6 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Madrid ekibi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet alırken 4 kez de berabere kaldı. Celta Vigo ise deplasmanda oynadığı son 2 maçtanda mağlubiyetle ayrıldı.

Getafe önümüzdeki hafta deplasmanda Villarreal'e konuk olacak. Celta Vigo ise sahasında Eibar'ı konuk edecek. (Ajansspor)

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