Emre Demir'in hedefi A milli forma!

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor formasıyla attığı golle lig tarihinin bilinen en genç golcüsü olan 15 yaşındaki futbolcu Emre Demir, A Milli Takım'la 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmek istiyor.



Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği filelerini havalandırarak lig tarihinin bilinen en genç golcüsü unvanını alan Emre Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola 6 yaşında Mersin Kuvayi Milliye Spor Kulübü'nde başladığını söyledi.

Kayserispor antrenörlerinden Hakan Ertürk'ün, babasının sosyal medyaya yüklediği videoları gördüğünü ve kendisini Kayseri'ye davet ettiğini anlatan Emre, 8 yaşında altyapı seçmelerine katıldığını belirtti.

O günden sonra Kayserispor A takımıyla da dönem dönem antrenmanlara çıktığını aktaran Emre, "Tolunay Kafkas, Marius Sumudica ve Hikmet Karaman hocamla A takım antrenmanlarına çıktım. Şimdi, Bülent (Uygun) hocamla çalışıyorum. Kendisi bana çok güveniyor, değer veriyor. Gençlerbirliği maçında da yine hocam şans verdi ve golü attım. Golü attığımda süper ligin gol atan en genç oyuncusu olduğumun farkında değildim. Maçtan sonra internet sitelerinde gördüm. Bunu görünce çok mutlu oldum." diye konuştu.



- "Bülent hoca benim için büyük bir şans"



Genç yaşına rağmen birçok teknik adamla çalışma imkanı bulduğunu ifade eden Emre, Bülent Uygun'un kendisine ayrı değer verdiğini belirtti.

Bülent Uygun'la çalışmanın kendisi için büyük bir şans olduğunu vurgulayan Emre, "Bülent hoca genç oyunculara ayrı bir önem veriyor. Benimle de yakından ilgileniyor. Hocam bana sürekli rahat olmamı söylüyor, kedime güvenmem gerektiği konusunda sürekli uyarıyor. Ben de hocamı sürekli dinliyorum, uyarılarını dikkate alıyorum. Takımdaki tecrübeli oyunculardan bir şeyler alabilmek için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Daha yolun başındayım"



Genç yaşlarda medyanın ve büyük kulüplerin ilgisini çeken birçok oyuncu olduğunu ancak birçoğunun futbol camiasında tutunamadığını belirten Emre, onların hatalarını yapmak istemediğini söyledi.

Beklenti arttığı için daha çok çalıştığının altını çizen Emre Demir, şöyle devam etti:

"Bana karşı hem büyük kulüplerin hem de medyanın 8 yaşından beri ilgisi var. Her zaman gündemdeydim ve bundan hiçbir zaman olumsuz etkilenmedim. Bir anda meşhur olmadım ya da bir anda tanınmadım. Bunu gördükçe de daha çok çalışma azmi oluşuyor. Çünkü herkes güveniyor, herkesin beklentisi artıyor. Onların güvenini kırmamak için her geçen gün üstüne koymam gerekiyor. Bu ilgiliyi gördükçe hep daha çok çalışmam gerektiğini anladım. Önümde daha çok uzun yıllar var. Daha yolun başındayım. Şu an daha hiçbir şeyi başarmadım."



- "Avrupa'da oynamak, ülkemizi gururlandırmak istiyorum"



Avrupa'da oynamak istediğini ancak bunun zaman içerisinde göstereceği başarılarla mümkün olacağını bildiğini aktaran Emre, "Tabii ki Avrupa'da oynamak, ülkemizi gururlandırmak istiyorum. Ancak bu bir anda olacak bir şey değil. Her şeyin zamanı var. Beni bu günlere getiren Kayserispor'dur. O yüzden sadece Kayserispor'un başarısına odaklandık. İlerleyen dönemlerde Avrupa'da oynamak isterim." diye konuştu.

Kendi stilini oluşturmak için büyük çaba harcadığını anlatan Emre, şunları kaydetti:

"Benim Messi'ye benzediğim yönünde bazı yorumlar ve değerlendirmeler görüyorum. Messi'ye benzetilmek büyük bir gurur ama ben Emre Demir olmak istiyorum, kendim olmak istiyorum. İleride genç oyuncuların beni örnek almasını istiyorum. Hem kişiliğimle hem de futbolumla örnek olmak istiyorum."



- "En büyük hedefim A Milli Takım"



Emre Demir, milli takımın son yıllarda genç oyuncularla birlikte ivme kazandığını kaydetti.

Türk futbolunun gelişmesi için genç ve yerli oyunculara şans verilmesi gerektiğini belirten Emre, "A Milli Takım her Türk futbolcunun hayalidir ve ben

de şu an o hayalle yaşıyorum. En büyük hedefim A Milli Takım'da forma giymek. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi performans çıkarıp A Milli Takım'la birlikte 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na giderim. Şenol hoca herkesi takip ediyor, beni de görüyordur. Gitmeyi çok istiyorum. Şenol hocanın genç oyunculara önem verdiğini biliyorum." şeklinde konuştu.

Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de kalacağına inandığını dile getiren Emre, bunun için kadrodaki herkesin canla başla mücadele ettiğini belirterek, "Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kazanarak devre arasına rahat girmek istiyoruz." ifadesini kullandı.