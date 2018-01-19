Emre Can'dan dev adım... Bakın nereye gidiyor!

Ara transfer döneminde Juventus'un kadrosuna katmak istediği Emre Can hakkında Ada basını yeni bir iddia ortaya attı.

Liverpool'un sözleşme uzatma taleplerini ısrarla reddeden Türk asıllı Alman futbolcuya Premier Lig lideri Manchester City'nin de talip olduğu öğrenildi.

Emre Can'ın yeni durağının hangi kulüp olacağı ise Schalke 04'ün yıldızı Leon Goretzka'nın hangi takımla anlaşacağına bağlı.

Buna göre Bayern Münih'in yakından ilgilendiği Goretzka eğer Bavyera temsilcisinin yolunu tutarsa Emre'nin de City'e transferinin yolu açılmış olacak.

Şayet Goretzka, kendisiyle ilgilenen bir başka kulüp olan Liverpool'un yolunu tutarsa Emre'nin bu defa da öncelikli tercihi olan Bayern'e gitme ihtimali bulunuyor. (Fanatik)