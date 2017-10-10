Emre Can'ın, Juventus kulübünden aldığı teklifle ilgili olarak menajerinin yakından ilgilendiğini şu anda Liverpool kulübünde oynadığını ama transfer için kapıları kapatmadığını belirten sözlere yer verdiğini belirtti.

Haberde Emre için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de sırada olduğunu, bunların arasında Manchester United, Bayern, Monaco gibi kulüplerin olduğu ifade edildi.

Ancak Emre Can'ın gönlünün Juventus'ta olduğu ve bu sezon Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcunun bonservis ücreti ödenmeden transferinin gerçekleşebileceği yazıldı. (Fotomaç)