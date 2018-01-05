Emre Can haziranda ayrılıyor!

Liverpool'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Can'ın uzun bir süredir Kırmızılar'dan ayrılacağı konuşuluyordu.

Ara transfer döneminin başladığı bugünlerde herhangi bir kulüple ön protokol imzalama hakkına sahip olan 23 yaşındaki oyuncu için Sky Italia flaş bir iddia attı.

İtalyan televizyon kanalının duyurduğu habere göre Türk asıllı Alman futbolcu, Serie A devlerinden Juventus'la her konuda anlaşmaya vardı.

Haberde Emre'nin Torino ekibiyle ön protokol imzalamasının artık an meselesi olduğu belirtilirken transferin haziran ayında gerçekleşeceği ifade edildi. (FANATİK)