Emre Belözoğlu'nun şaşkınlığı
Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu, Türkiye’ye dönüşte havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Emre, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Belözoğlu, İzlanda’daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatan kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür diletilmesine ilişkin video ile ilgili, görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını dile getirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle