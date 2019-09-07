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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.09.2019 - 23:55, Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu omuzlara alındı

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Emre Belözoğlu omuzlara alındı

A Milli Takım’ın Andorra ile oynadığı mücadelede milli formayı doğum gününde 100. kez giyen Kaptan Emre Belözoğlu, maç sonunda takım arkadaşları tarafından omuzlara alında. 

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Andorra’yı konuk eden A Milli Futbol Takımı, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılırken, maçın ardından Kaptan Emre Belözoğlu’na büyük destek vardı.

90 dakika sahada kalan ve oynadığı futbolla takımın en iyilerinden olan Emre Belözoğlu, aynı zamanda doğum günü olan 7 Eylül’de A Milli Takım formasını 100. kez giyme onurunu yaşadı. Maçın ardından tribünlerin ‘Emre’ tezahüratları karşısında futbolcular, Emre Belözoğlu’nu omuzlara alarak tribünlere doğru gitti ve ardından taraftarlarla birlikte 3’lü çekti. 

H GRUBU'NDA HATA YAPAN YOK

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda favori takımlar arasında gösterilen Türkiye, İzlanda ve Fransa, gruptaki maçlarını kazanarak puanlarını 12'ye çıkardı. Türkiye, averajla 2. sırada yer aldı. 

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynanan 3 maç sonucunda favori takımlar puan kaptırmadı. Son Dünya Şampiyonu Fransa, sahasında ağırladığı Arnavutluk karşısında 4-1 kazanmayı başarırken, İzlanda da Moldova karşısında hata yapmadı ve evinde 3-0'lık galibiyete uzanmayı başardı.

Millilerimiz ise birçok fırsattan yararlanamadığı mücadelede Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmadı ve puanını 12'ye çıkardı. Bu sonuçlarla birlikte Fransa averajla grupta ilk sırayı alırken, A Milli Futbol Takımımız da 2. sırada yer aldı. İzlanda ise 3. sırada yer aldı. Önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelelerde Milli Takımımız deplasmanda Moldova'yla, İzlanda deplasmanda Arnavutluk'la ve Fransa da sahasında Andorra ile karşı karşıya gelecek. 

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