Emre Belözoğlu için flaş iddia!

Eski futbolcu Sedat Yeşilkaya, Radyospor’a Emre Belözoğlu’yla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeşilkaya şunları söyledi:

“Emre Belözoğlu’na ‘Kaptan Milli Takım’a dönüyor musun?’ diye sordum… O da ‘A Milli Takım’a döneceğim, bu performansımla çağrılacağımı düşünüyorum, neden olmasın’ dedi. Emre Sevilla maçında oynayacak. Alt adelesinde hafif ağrısı vardı, o yüzden dinlendirildiğini belirtti”

‘Lucescu bir şey alacağını biliyorsa kadroya onu kesinlikle alır. Lucescu ile Emre’nin ikili ilişkisi her zaman iyiydi. Lucescu babacan tavırlı bir insan, çok profesyonel birisi, bir futbolcudan bir şey alabileceğini biliyorsa kadroya onu kesinlikle alır. Galatasaray’a geldiği dönem o kadroyla bile çok iyi işler yaptı” (Ajansspor)