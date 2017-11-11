Emre Akbaba şaşkınlığı! Galatasaray...

Emre Akbaba'yı Alanyaspor'da kiralık oynadığı dönemden bu yana izleyen Galatasaray scout ekibinin, sarı-kırmızılı yetkililere 2014 yılında gurbetçi 10 numaranın alınması hakkında olumlu rapor verdiği ortaya çıktı.
Bir alt ligde oynayan Emre'yi almayan Galatasaray, o dönemde birçok başarısız transfere imza attı. Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de performansını artıran Emre Akbaba ara transferde Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunuyor.
Karabükspor'u çalıştırdığı dönemden bu yana Emre'yi takip eden Tudor'un da 25 yaşındaki oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Emre'nin futbol altyapısını Fransa'da almasına dikkat çeken Hırvat hoca, Emre'nin takımda Fransa Ligi kökenli oyunculara çabuk uyum sağlayacağına inanıyor.
128 MAÇTA 45 GOL ATTI
Alanyaspor'a transferi sonrası 5 sezonda 128 maçta forma giyen ve 45 gol atan Emre Akbaba, bu sezon ise 5 gol 3 asist yaptı. Formu ile A Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon 6 gol atmış, 6 da asist yapmıştı. Başarılı isim, kariyerinde Kahramanmaraş Belediye, Antalyaspor formaları da giydi. (Sabah)