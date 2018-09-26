Emre Akbaba görüşme odasına
Sarı-Kırmızılı takıma büyük umutlarla transfer edilen Emre Akbaba’nın Akhisar maçındaki performansı hayal kırıklığı yarattı.
Hocası Fatih Terim, karşılaşmanın hiçbir bölümünde etkili olamayan 25 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapacak.
Emre’den bir an önce fiziksel açıdan güçlenmesini ve sahada sorumluluk almasını isteyen Terim, gerekirse öğrencisini kulübeye çekecek. Fatih hocanın, Erzurum maçında Emre’yi yedek soyundurup farklı bir hücum düzeni tercih edebileceği belirtiliyor. (Fanatik)
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