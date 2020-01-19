Emre Akbaba: "Falcao ile daha iyi olacağız"

Emre Akbaba, Galatasaray'ın Denizlispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Performansını değerlendiren Emre Akbaba, "Her maç 3 puanı almak için çabalıyoruz. Oynadıkça kendime daha fazla geliyorum."

Emre Akbaba sözlerini "Tam olarak artık maç maç bakmaya başladık, oynadıkça daha da iyi hissediyorum, bugün takıma golle katkı sağladım, mutluyum. Falcao ile beraber oynadık, bugün bir kaç kez ben onu buldum, bir kaç kez o beni buldu. Sürekli biriyle beraber oynarsan zaten otomatize oluyorsun"





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