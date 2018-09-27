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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.09.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Emrah Başşan: 'Galatasaray'a her zaman saygım var ama...'

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Emrah Başşan: 'Galatasaray'a her zaman saygım var ama...'

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Emrah Başsan, Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacakları Galatasaray maçını kazanarak, çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu Emrah Başsan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının zorlu geçeceğini ifade ederek, "Onlar da geçen hafta 3-0 gibi çok kötü bir mağlubiyet aldı. Biz de oraya Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gideceğiz ve puan almak istiyoruz." dedi.

Takım olarak güçlü şekilde rakibin karşısında çıkacaklarını anlatan Başsan, Galatasaray'ın evinde güzel bir futbol sergilediğini aktardı.

Başsan, sarı-kırmızılı ekibe her zaman saygı duyduğunu dile getirerek, "Futbolcular olarak güçlü karakterlere sahibiz ve orada da güçlü olmalıyız. Çünkü Galatasaray evinde çok iştahlı ve baskılı oynayacak. Galatasaray'a her zaman saygım var ama biz Erzurumspor'u temsil ediyoruz." diye konuştu.

Takım olarak istenen sonuçları alamadıklarını vurgulayan Başsan, şunları kaydetti:

"Buradaki güzel arkadaşlık ortamını bozmadan sahaya en güzel şekilde yansıtmaya çalışacağız. Şimdi yeni hocamız gelecek ve onun direktifleriyle ilerleyeceğiz. 6 haftadır kötü giden performansımız var ama bu futbol olarak değil sadece skor olarak kötü. İnşallah İstanbul'da iyi oynayıp, güzel bir galibiyet alarak Galatasaray maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz."

En Çok Oynanan Bahis
  • 101Galatasaray - Bşb Erzurumspor
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    1,10
    3918kez oynandı
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- "Nerede ekmek yiyorsak oraya aitiz"

Daha önce birçok takımda futbol oynadığını anımsatan Emrah Başsan, bu takımların içinde Galatasaray'ın da olduğunu hatırlattı.

Başsan, futbolcunun oynadığı kulübe ait olduğunu dile getirerek, "Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve yurt dışındaki takımlarda oynadım ama sonuçta biz nerede ekmek yiyorsak oraya aitiz. Galatasaray'a saygı duyuyorum ama ekmeğimi Erzurumspor'dan kazandığım için kimsenin şüphesi olmasın, maç çok zor olacak ama sahada gerekeni yapıp üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

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