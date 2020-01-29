MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika transfer haberleri
GeriFutbol Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika transfer haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.01.2020 - 10:51,Son Güncelleme:/

Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika transfer haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emmanuel Adebayor'un yeni takımı belli oluyor! Son dakika transfer haberleri

Kayserispor'dan ayrılarak Süper Lig'e veda eden Emmanuel Adebayor'un ismi sürpriz bir şekilde Premier Lig takımları ile anılıyor.

Kayserispor ile sözleşmesini fesheden ve Türkiye'den ayrılan Emmanuel Adebayor'a Premier Lig'den talipler çıktı.

İngiliz basını, gol yollarında sıkıntı çeken iki kulüp Aston Villa ve Newcastle United'ın sarı kırmızılı ekipten bonservisini alarak ayrılan Togolu forvet ile yakından ilgilendiğini yazdı.

Premier Lig'de daha önce Tottenham Hotspurs, Crystal Palace, Manchester City ve Arsenal formaları giyen 35 yaşındaki golcünün, yeniden Ada'da top koşturabileceği öne sürüldü.

Emmanuel Adebayorun yeni takımı belli oluyor Son dakika transfer haberleri

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle