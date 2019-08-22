Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi
Spor hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen ismi ve İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt, Katar Doha merkezli, sporla ilgili her türlü uyuşmazlığı çözmek için kurulmuş bağımsız bir yargı organı olan Katar Spor Tahkim Mahkemesi’ne (QSAF) seçilen 30 uluslararası hakemden biri oldu.
18 Ağustos 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını resmi internet sitesinde ilan eden Katar Spor Tahkim Mahkemesi açıklamasında, hakem seçimlerinde özellikle spor hukukunda uluslarası tecrübesi ve bilinirliği olan etkili isimlere ağırlık verildiğini ifade etti.
Katar devletinin, Katar Milli Olimpiyat Komitesi’nin ve Katar Futbol Federasyonunun desteğiyle doğan bu Tahkim merkezinin kısa zamanda, bilhassa Katar’ın 2022 yılında gerçekleştireceği FIFA Dünya Kupası’na kadar, çok aktif uluslararası yargı merkezlerinden biri olacağı düşünülmekte.
CAS’ta olduğu gibi Katar Spor Tahkim Mahkemesi’nin de tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt bu atamayla resmi hakemlik görevine 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle fiilen başlamış ve burada Türkiye’yi temsil eden isim oldu.”
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