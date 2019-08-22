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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.08.2019 - 19:51, Son Güncelleme:

Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi

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Emin Bozkurt, Katar Doha'da kurulan Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi hakemi seçildi

Spor hukuku alanında Türkiye'nin önde gelen ismi ve İsviçre’deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS’ın tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt, Katar Doha merkezli, sporla ilgili her türlü uyuşmazlığı çözmek için kurulmuş bağımsız bir yargı organı olan Katar Spor Tahkim Mahkemesi’ne (QSAF) seçilen 30 uluslararası hakemden biri oldu.

18 Ağustos 2019 tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığını resmi internet sitesinde ilan eden Katar Spor Tahkim Mahkemesi açıklamasında, hakem seçimlerinde özellikle spor hukukunda uluslarası tecrübesi ve bilinirliği olan etkili isimlere ağırlık verildiğini ifade etti.

Katar devletinin, Katar Milli Olimpiyat Komitesi’nin ve Katar Futbol Federasyonunun desteğiyle doğan bu Tahkim merkezinin kısa zamanda, bilhassa Katar’ın 2022 yılında gerçekleştireceği FIFA Dünya Kupası’na kadar, çok aktif uluslararası yargı merkezlerinden biri olacağı düşünülmekte.

CAS’ta olduğu gibi Katar Spor Tahkim Mahkemesi’nin de tek Türk hakemi olan Av. Emin Özkurt bu atamayla resmi hakemlik görevine 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle fiilen başlamış ve burada Türkiye’yi temsil eden isim oldu.”

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