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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
26.12.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Elvir Baliç: 'Bunlar F.Bahçe’de oynayacak transferler değil'

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Elvir Baliç: 'Bunlar F.Bahçe’de oynayacak transferler değil'

Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Real Madrid gibi önemli kulüplerde forma giyen eski futbolcu Elvir Baliç, Küçükçekmeceli gençlerle buluştu.

Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ünlü spor spikeri Yasin Dallı moderatörlüğünde Küçükçekmece Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide gençlerle bir araya gelen Baliç, samimi açıklamalarda bulundu.

Süper Ligin bir düşüş yaşadığını ve skorları tahmin etmenin zor olduğunu kaydeden Elvir Baliç, "Bu sene gördüğümüz kadarıyla bu son 2-3 yılda herkes herkesi yenebiliyor. Büyük takımların büyük bir düşüşü var. Özellikle Fenerbahçe’nin. Galatasaray, Beşiktaş’ın inişli çıkışlı performansları var. Fenerbahçe şu anda bir düşüş yaşıyor. Başkan Ali Koç büyük bir hevesle ve istekle geldi. Çok şey yapmak istiyor Fenerbahçe için. Ben de onu destekliyorum. İnşallah çok daha başarılı olur. Onun adına çok üzülüyorum. Kimse bu kadar kötü olacağını beklemiyordu. İnanarak, güvenerek transferler yapıldı ancak bunlar Fenerbahçe’de oynayacak transferler değil. Takımın başına Ersun Yanal geldi. Çok yetenekli ve değerli bir hoca. Ben inanıyorum ki ikinci yarı çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Ancak transferler yapılırsa. Çünkü bu takımla başarılı olmak gerçekten çok zor. Transferler yapıldıktan sonra göreceğiz” dedi.

"Şampiyonluk adayım Başakşehir"
Baliç, Başakşehir’in istikrarlı bir başarı gösterdiğini belirterek, “Başakşehir ligin sonuna doğru nedense hep bir düşüş yaşıyor. Bu düşüşün ardından şampiyonluğu kaybediyor, ligi ikinci bitiriyor. Bu sene de aynı şekilde iyi başladı. Ama son maçlarda pek iyi oynamıyor, zorlanıyor. Hem puan olarak hem kadro kalitesi olarak şu anda en iyi kadro onlarda. En büyük şampiyonluk adayım Başakşehir. Ancak her zaman bu yarışın içerisinde Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş da olacak diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

“Türklerin sayısı artarsa Milli Takım başarılı olur"
Türk Milli Takımda oynama hayalinin olduğunu ancak bir türlü nasip olmadığını da sözlerine ekleyen Baliç, "Herkes bana 'Bosna 3,5 milyon nüfusla Dünya Kupası’na katılıyor da Türkiye neden katılmıyor' diyor. Ben de şaşırıyorum. Bir takımda kaç tane yıldız oyuncu sayabiliriz. Ciddi bir şekilde kalite sıkıntısı var. Bu da Türk Milli Takıma yansıyor. Yeni oyuncular yavaş yavaş geliyor. Onun için de bir zamana ihtiyaç var. Çok fazla yabancı olduğu için Türk oyuncular geride kalıyor. Bir sınırlama olursa başarılı olacağını düşünüyorum. Lucescu çok tecrübeli bir hoca ama elindeki kadro çok önemli. Bu kadroyla gerçekten çok zor" dedi.

"Asla vazgeçmemek gerekiyor"
Bosna Hersek’te kendi mahallesinde futbola başladığını da kaydeden Baliç, "Mahallede futbol oynamaya başladım. Övünmeyi pek sevmem ama küçükten beri yetenek vardı bende. Bunu insanlar söylüyordu. Bosna’da bir takım vardı oraya yazıldım. Yavaş yavaş orada başarılı oldum. 92 senesinde Bosna’da savaş başladı. Savaş sırasında dışarı çıkmamız yasaktı. Ufak tefek turnuvalar oluyordu. Başka bir takıma geçtim. Oradan da Bursaspor’a geçtim. Ve sonrası geldi. Burada önemli olan asla vazgeçmemek ve çok çalışmak" diyerek gençlere seslendi.

Söyleşi sonunda gençlerin de sorularını yanıtlayan Baliç’e, Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor İşleri Müdürü Oktay Kurt teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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