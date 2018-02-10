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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: CANLI | Gençlerbirliği - Trabzonspor

Futbol
DHA
10.02.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Elazığspor'dan tek vuruş

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Spor Toto 1'inci Lig 21'inci hafta mücadelesinde Elazığspor kendi sahasında Denizlispor'u, Diarra'nın 64'üncü dakikadaki golü ile 1-0 mağlup etti.

STAT: Atatürk
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Murat Temel (xx), Mehmet Ali Akkor(xx)
ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx), Orhan (x) (Dk.82 Adem x), Sezgin (xx), Murat (xx), Canberk (x), Bjarnason (xx), Alparslan (xx), Tatos (xx) (Dk.87 Mertan x), Hora (xx) (Dk.46 Halil x), Tom (xx), Diarra (x)
DENİZLİSPOR : Asil (xx), Kerem (xx), Cenk (xx), Burak (x), Canberk Aydın ( xx) (Dk.22 Taşkın x), Hasan (xx), Alperen (xx), Barış (xx), Ziya (x) (Dk.71 Mehmet x), Kappel (xx) (Dk.56 İsmail x), Friday (x)
GOLLER: Dk.64 Diarra (Elazığspor)
SARI KARTLAR: Cenk (Denizlispor)

13'üncü dakikada sol çaprazdan Tatos'un kulladığı serbest vuruşu kaleci Asil, çift yumrukla uzaklaştırdı.
19'uncu dakikada Denizlispor'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen topa Burak sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
45'inci dakikada Hora'nın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Asil, iki hamlede kontrol etti.
İlk yarı 0-0 bitti.
53'üncü dakikada sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Canberk'in yaptığı ortaya iyi yükselen Tom kafayı vurdu, kaleci Asil, son anda kornere çeldi.
64'üncü dakika da Tom'un sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Diarra'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
66'ncı dakika sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Bjanarson topu Diarra'ya çıkardı. Diarra'nın sert şutunu kaleci Asil kurtardı.
88'inci dakika da sol çaprazdan ceza sahasına giren Canberk'in çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Elazığspor, konuk ettiği Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

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