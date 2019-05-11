Elazığ İl Özel İdare'den KBSL için büyük adım!
Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi play-off finalinde Elazığ İl Özel İdare, Bayraklı Belediyespor'u 74-50 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Ligde normal sezonu lider bitiren Çankaya Üniversitesi'nin doğrudan yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği final serisindeki 2. karşılaşmada, Elazığ İl Özel İdare, İzmir temsilcisi Bayraklı Belediyespor'u ikinci kez evinde konuk etti.
İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan, taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçta devreyi 36-30 önde tamamlayan Elazığ ekibi, müsabakayı da 74-50 kazandı.
Elazığ temsilcisi final serisinde 2-0 öne geçti
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın üst lige yükseleceği seride üçüncü karşılaşma, 14 Mayıs Salı günü saat 18.00'de İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.
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