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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.10.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

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Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Eibar Barcelona maçı ile La Liga'da 9. hafta mücadelesi oynanacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Eibar Barcelona maçı bugün oynanacak. Real Madrid'in 18 puanla liderliği sürdürdüğü La Liga'da, Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor ve maç eksiği ile Granada'nın ardından 3. sırada. Peki Eibar Barcelona maçı bugün saat kaçta oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak?

Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Eibar Barcelona maçı bugün Türkiye saati ile 14:00'da başlayacak. Mücadeleyi ülkemizde canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.

Eibar ile oynadığı 10 La Liga maçında da gol atan Barcelona, kalesinde sadece altı gol gördü. Evinde çıktığı son iki La Liga maçını kazanan Eibar, Aralık 2017'den bu yana daha uzun bir seri yakalayamıyor. Barcelona forması giyen Lionel Messi, Eibar'a karşı sahaya çıktığı dokuz La Liga maçında 15 gol kaydetti. Barcelona forveti Luis Suarez, La Liga'da çıktığı son altı Eibar maçında da gol atmayı başardı Eibar'ı çalıştıran Jose Luis Mendilibar, teknik direktörlük kariyerinde Barcelona ile karşılaştığı 21 resmi maçın sadece birini kazanabildi.

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