Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Eibar Barcelona maçı ile La Liga'da 9. hafta mücadelesi oynanacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Eibar Barcelona maçı bugün oynanacak. Real Madrid'in 18 puanla liderliği sürdürdüğü La Liga'da, Barcelona'nın 16 puanı bulunuyor ve maç eksiği ile Granada'nın ardından 3. sırada. Peki Eibar Barcelona maçı bugün saat kaçta oynanacak ve maç hangi kanalda yayınlanacak?
Eibar Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Eibar Barcelona maçı bugün Türkiye saati ile 14:00'da başlayacak. Mücadeleyi ülkemizde canlı yayınlayacak kanal bulunmuyor.
Eibar ile oynadığı 10 La Liga maçında da gol atan Barcelona, kalesinde sadece altı gol gördü. Evinde çıktığı son iki La Liga maçını kazanan Eibar, Aralık 2017'den bu yana daha uzun bir seri yakalayamıyor. Barcelona forması giyen Lionel Messi, Eibar'a karşı sahaya çıktığı dokuz La Liga maçında 15 gol kaydetti. Barcelona forveti Luis Suarez, La Liga'da çıktığı son altı Eibar maçında da gol atmayı başardı Eibar'ı çalıştıran Jose Luis Mendilibar, teknik direktörlük kariyerinde Barcelona ile karşılaştığı 21 resmi maçın sadece birini kazanabildi.
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