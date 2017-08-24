Eğer o top girseydi! Emre Belözoğlu...

İstanbul’da 2-1 yenildiği sevilla ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kimse başakşehir’e tur için çok fazla şans vermiyordu...

Abdullah Avcı’nın öğrencileri, İspanya’da tarih yazmanın eşiğine geldi. Boğalar’a sahayı dar eden ve 1-0 öne geçen temsilcimiz, 2-1 geriye düşse de 83’te skoru 2-2’ye getirmeyi başarmıştı.

Atılacak bir golün tur kapısını açacağı maçta, kaptan Emre Belözoğlu, tarih yazmaya çok yaklamıştı. 36 yaşındaki yıldızın 90’daki frikiği direkte patlarken, top ağlarla buluşsa Başakşehir, adını gruplara yazdıracaktı.

''TURU BİZ HAK ETTİK''

Maçın kırılma anının kahramanı Emre Belözoğlu, direkten dönen topun ardından yaşananları anlattı. Deneyimli yıldız, “Üzgünüm fakat her futbolcunun kaderidir bu. Kadere inanan insanlarız. Bazen olur bazen olmaz. Bunda da bir hayır vardır diye ümit ediyorum. Gerçekten bugün hak ettik. İlk maçta da hak ettik. Bunlar üst düzey takımlar. O top girseydi, kulübümüzün tarihi adına ve benim adıma çok değerli bir gol olabilirdi” ifadelerini kullandı. (Habertürk)

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