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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 13:24, Son Güncelleme:

Egemen Korkmaz, Mehmet Özdilek'in yardımcısı oldu!

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Egemen Korkmaz, Mehmet Özdilek'in yardımcısı oldu!

Milli maç arasında Altınordu’yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Denizlispor’da, resmi sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek'in yardımcıları da belli oldu.

Süper Lig’de milli maç arasında TFF 1. Lig ekibi Altınordu’yla oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazanan Yukatel Denizlispor’da resmi sözleşmeyi imzalayan teknik direktör Mehmet Özdilek, takıma geçer not verdi.

Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan maçı tribünden takip eden deneyimli teknik adam, tüm futbolculara şans verildiği karşılaşmadan mutlu ayrıldı. Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Mehmet Özdilek, "Başaracağımız çok şey var. Herkes kendini göstermeye çalıştı. Bu ligde güzel işlere imza atacağız" dedi.

Genç futbolcuların da performansından övgüyle bahseden Özdilek, "Forma rekabeti üst düzeyde olacak. Genci tecrübelisi herkes elinden geleni yapacak. Gelecek vaad eden oyuncularımız var, onlar da gelişimlerini en iyi şekilde tamamlayıp takıma fayda sağlayacak" yorumunu yaptı. Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlılarda dizinden sakatlanan Kolombiyalı golcü Rodallega çalışmalara katılmadı.

YARDIMCILARI BELLİ OLDU!

Denizlispor’la 1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Özdilek’in yardımcılıklarını Zafer Öğer, Veysel Cihan, Egemen Korkmaz, Yusuf Köklü ve Can Çiçekverdi yapacak.

Altınordu forması giyen Burak İnce'den resital! İzleyelim...

Egemen Korkmaz, Mehmet Özdilekin yardımcısı oldu

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