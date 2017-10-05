Efsaneler kader mahkumlarıyla maç yaptı

Kente gelen Türk futbolunun unutulmaz isimleri Ali Gültiken, Semih Yuvakuran, Hasan Şaş, Hami Mandıralı ve Oğuz Çetin, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlülerle buluştu. Burada hükümlülerle bir süre sohbet eden ve yemek yiyen efsane futbolcular, daha sonra cezaevinin sahasına çıkarak onlarla maç yaptı. Karşılaşma 4-4 berabere sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, projedeki temel amaçlarının hükümlülerin, hükümlülükten sonra sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak olduğunu belirtti.

Bu sayede buradaki durumlarını avantaja çevirmek istediklerini aktaran Okur, "Hükümlülerin sosyal hayata uyumlarını sağlamak istiyoruz. En önemlisi ise onların hayatları boyunca unutmayacakları, unutulmaz futbolcularla güzel zaman geçirmelerini hedefliyoruz." diye konuştu.

Efsane futbolculardan Ali Gültiken de projenin çok değerli olduğunu belirterek, bunun içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Gençlerin enerjilerinin çok yüksek olduğunu dile getiren Gültiken,"Onlarla birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz, paylaşımlar süper oluyor. Bu sayede hayatın içerisinde hemen oluyorlar. Bunun sonucunda güzel dönüşleri oluyor. İnsanın hastaneye de hapishaneye de ne zaman düşeceği belli olmaz. Hayatın bilinmeyenleri arasında bunlar geliyor. Yapılan hataların üstesinden gelebilmek adına kendilerine yönelik paylaşımlarımız oluyor." şeklinde konuştu.

Hami Mandıralı da iki bakanlığın içerisinde bulunduğu projenin çok yararlı olduğunu ifade ederek, "Proje mükemmel bir şekilde devam ediyor. Genç hükümlülerle bir araya gelmek, yemek yemek daha sonra ise maça çıkmak onlar adına gerçekten çok güzel birşey. Buraya geldiğimize değiyor, çok mutlu oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.