Edin Visca'nın golü Bosna'ya yetmedi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası J Grubu'nda mücadele eden Edin Viscalı Bosna Hersek, Yunanistan ile 2-2 berabere kaldı.
Gruptaki ilk maçlarından galibiyetle ayrılan Bosna Hersek ile Yunanistan arasındaki ikinci hafta mücadelesi ise berabere sona erdi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Medipol Başakşehirli Edin Visca ile 1-0 öne geçen Bosna Hersek, 15. dakikada Miralem Pjanic ile farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip, 64. dakikada Kostas Fortunis ve 85. dakikada Dimitrios Kolovos’un penaltı golleriyle beraberliği sağladı ve maç 2-2 bitti.
Bosna Hersek’te Pjanic 65. dakikada kırmızı kart gördü.
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