Eczacı, Fenerbahçe'den rövanşı aldı
Sultanlar Ligi 19. Hafta derbi karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra konuk ettiği ezeli rakibi Fenerbahçe’yi zorlu bir mücadele sonrası 3-1 (18-25, 25-21, 25-15, 25- 19 ) mağlup etti. İlk maçı 3-2 kaybeden Sarı-Siyahlılar rövanşı da almış oldu.
Dün kaybettiğimiz 12 şehitimiz için yapılan saygı duruşu ve Adapazarlı engellilerin sporcularla birlikte açtığı “Filede engelli yok” pankartı ile başlayan maçı kazanan Eczacıbaşı yaptığı 19 maçta 18. galibiyete imzasını attı.
Puanını da 54.7’ye yükseltirken bu hafta da liderliğini korudu. Maçı kaybeden Fenerbahçe ise 4. mağlubiyetle tanıştı. 43.8 puanla 3. sırada kaldı. Sarı- Siyahlılar maçı ataktan 48, bloktan 6, servisten 16 ve rakip takım hatasından aldığı 23 sayıyla kazandı. Maçın en skorer sporcusu ise 26 sayıyla Eczacıbaşı Vitra’dan Boskovic oldu. Fenerbahçe’den Rahimova ise 21 sayı üretti.
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