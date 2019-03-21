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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
21.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Dybala bombası! Inter'i reddetti, yeni takımı...

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Dybala bombası! Inter'i reddetti, yeni takımı...

Juventus'tan sezon sonunda ayrılması beklenen Paulo Dybala'nın Inter'i reddettiği ve Manchester United'a transfer olacağı öne sürüldü.

İtalyan basınında Tancredi Palmeri imzasıyla yayımlanan habere göre Inter'in teklifi Arjantinli futbolcu tarafından reddedildi.

İtalya'dan ayrılmayı kafasına koyan Dybala'nın sezon sonunda Manchester United'a transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.

Jose Mourinho'nun ardından Manchester United'da geçici olarak göreve getirilen ancak aldığı müthiş sonuçların ardından gelecek sezon da takımın başında kalmasına kesin gözüyle bakılan Ole Solskjaer'in de Dybala transferini ısrarla istediği öğrenildi.

İddialara göre Manchester United'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku da Juventus'un yolunu tutacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesinde Dortmund'dan Jadon Sancho, Real Madrid'den Gareth Bale ve yine Juventus'tan Douglas Costa da bulunuyor.

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