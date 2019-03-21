Dybala bombası! Inter'i reddetti, yeni takımı...
Juventus'tan sezon sonunda ayrılması beklenen Paulo Dybala'nın Inter'i reddettiği ve Manchester United'a transfer olacağı öne sürüldü.
İtalyan basınında Tancredi Palmeri imzasıyla yayımlanan habere göre Inter'in teklifi Arjantinli futbolcu tarafından reddedildi.
İtalya'dan ayrılmayı kafasına koyan Dybala'nın sezon sonunda Manchester United'a transferine artık kesin gözüyle bakılıyor.
Jose Mourinho'nun ardından Manchester United'da geçici olarak göreve getirilen ancak aldığı müthiş sonuçların ardından gelecek sezon da takımın başında kalmasına kesin gözüyle bakılan Ole Solskjaer'in de Dybala transferini ısrarla istediği öğrenildi.
İddialara göre Manchester United'ın Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku da Juventus'un yolunu tutacak.
Kırmızı Şeytanlar'ın transfer listesinde Dortmund'dan Jadon Sancho, Real Madrid'den Gareth Bale ve yine Juventus'tan Douglas Costa da bulunuyor.
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