36 yaşında Ronaldo'yu solladı; Quagliarella
Serie A'da 9. sırada yer alan Sampdoria'nın 36 yaşındaki santraforu Fabio Quagliarella bu seneki performansıyla parmak ısırtıyor...
İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın İtalyan golcüsü Fabio Quagliarella bu sene çıktığı 29 resmi maçta 21 gol 7 asistlik performansıyla göz dolduruyor.
Kariyerinde daha önce Juventus, Napoli, Udinese ve Torino gibi takımlarda oynayan Quagliarella, 2009 yılında 18 milyon euroya Udinese'den Napoli'ye transfer olmuştu.
Napoli'deki başarılı performansıyla 10.5 milyon euro karşılığında Juventus'a imza atan İtalyan golcü siyah beyazlılarda isteneni veremedi. Ardından Torino ile el sıkışan Quagliarella'nın son durağı Sampdoria oldu.
Mavi beyazlı ekiple 2. dönemini yaşayan Fabio Quagliarella, bu sene ortaya koyduğu performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. 36 yaşında olmasına karşılık 29 maçta 21 gol 7 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağladı.
Serie A gol krallığında Juventus'lu Cristiano Ronaldo (19) ve Milan'lı Krzysztof Piatek'i (19) geride bırakan tecrübeli oyuncu gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. İtalya Milli formasını da 26 kez terleten Fabio Quagliarella 6 gol attı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle