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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Tuğberk Can YILMAZ
20.03.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

36 yaşında Ronaldo'yu solladı; Quagliarella

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36 yaşında Ronaldo'yu solladı; Quagliarella

Serie A'da 9. sırada yer alan Sampdoria'nın 36 yaşındaki santraforu Fabio Quagliarella bu seneki performansıyla parmak ısırtıyor...

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın İtalyan golcüsü Fabio Quagliarella bu sene çıktığı 29 resmi maçta 21 gol 7 asistlik performansıyla göz dolduruyor.

Kariyerinde daha önce Juventus, Napoli, Udinese ve Torino gibi takımlarda oynayan Quagliarella, 2009 yılında 18 milyon euroya Udinese'den Napoli'ye transfer olmuştu.

Napoli'deki başarılı performansıyla 10.5 milyon euro karşılığında Juventus'a imza atan İtalyan golcü siyah beyazlılarda isteneni veremedi. Ardından Torino ile el sıkışan Quagliarella'nın son durağı Sampdoria oldu.

Mavi beyazlı ekiple 2. dönemini yaşayan Fabio Quagliarella, bu sene ortaya koyduğu performansla parmak ısırtmaya devam ediyor. 36 yaşında olmasına karşılık 29 maçta 21 gol 7 asistlik performansıyla takımına büyük katkı sağladı.

Serie A gol krallığında Juventus'lu Cristiano Ronaldo (19) ve Milan'lı Krzysztof Piatek'i (19) geride bırakan tecrübeli oyuncu gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. İtalya Milli formasını da 26 kez terleten Fabio Quagliarella 6 gol attı.

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36 yaşında Ronaldoyu solladı; Quagliarella

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