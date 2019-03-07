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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
07.03.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Duyurdular! Jose Mourinho'nun yeni takımı yüzde 100...

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Duyurdular! Jose Mourinho'nun yeni takımı yüzde 100...

Manchester United'ın geçtiğimiz Aralık ayında görevine son verdiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı büyük merak konusu. Ada basınına göre ise Mou'nun önümüzdeki sezon çalıştıracağı takım %100 belli.

Arka arkaya aldığı başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Kırmızı Şeytanlar'dan ayrıldıktan sonra beIN SPORTS'un Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki yayınlarında yorumculuk yapmaya başlayan Portekizli teknik adamın gelecek sezon hangi takımı çalıştıracağına yönelik bomba bir iddia geldi.

Ada'da yayım yapan The Telegraph gazetesi, Real Madrid kulübüne yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberde İspanyol ekibinin gelecek yaz 56 yaşındaki teknik adamı göreve getirme ihtimalinin %100 olduğunu belirtti.

Real'deki sözleşmesi 2021 yazında sona erecek olan mevcut teknik direktör Santiago Solari'ninse arka arkaya alınan iki Barcelona yenilgisi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Arjantinli teknik adam Solari, kendisine yöneltilen Mourinho sorusuna bu yanıtı vermişti...

"Real Madrid, Julia Roberts'tan daha çekici"Real Madrid Teknik Direktörü Solari, Jose Mourinho sorularına şakacı tavırla yanıt verdi.
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Duyurdular Jose Mourinhonun yeni takımı yüzde 100...

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