Dursun Özbek'in ilk transferi belli oldu
Mustafa Cengiz'in seçimi kazanmasında önemli rol oynayan Celal Açar ikinci başkanlık kendisine verilmediği için mevcut yönetimden istifa etmişti.
Açar'ın Mayıs ayındaki seçimde Dursun Özbek'in ekibinde yer alacağı ve Mustafa Cengiz'e rakip olacağı kesinleşti. İbra oylaması sonrası zafer kazandığına inanan Dursun Özbek güçlü bir yönetim oluşturmak için kolları sıvadı. Özbek, Celal Açar'ın ardından ismi başkanlık için geçen Cemal Özgörkey'i de İkinci Başkan olarak listesine alacak. (Sabah)
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