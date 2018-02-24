Dünyanın en büyük turnuvası başladı
Dünyanın en büyük ve en şık turnuvası olarak adlandırılan, İstanbul Tavla Derneği tarafından düzenlenen Tavla turnuvası, İstavder'in 10. yılında Wow otelde başladı.
Dünyanın en iyi oyuncularının katıldığı turnuvada Türkiye haricinde 20 farklı ülkeden katılımcılar turnuvada ter dökecekler.
Pasha otel grubunun sponsorluğunda gerçekleşen ve 1.000 kişinin katılımıyla start alan turnuva binlerce oyun severin ve profesyonel tavla oyuncularının salonu doldurmasıyla görkemli bir hal aldı.
Ödül 350.000 TL
Her yıl Şubat ayında gerçekleşen turnuvanın bu yıl verdiği toplam ödül 350 bin lira değerinde. Ödüller arasında 750 euro değerinde tavla takımı ve çift kişilik yurtdışı tatilleri de bulunuyor.
Profesyonel turnuva ekipmanlarıyla tavlaya oynama imkanı bulan oyuncular üç gün boyunca bu heyecanı yaşayacaklar.
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