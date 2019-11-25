Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'a destek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriDünya şampiyonu İbrahim Çolak'a destek
GeriDiğer Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'a destek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
25.11.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'a destek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya şampiyonu İbrahim Çolak'a destek

Türkiye'ye Dünya Artistik Jimnastik Halka kategorisinde dünya şampiyonluğu kazandıran İbrahim Çolak'a destek geldi.

2014 yılından bu yana TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) ile birlikte Olimpik Anneler projesini yürüten Prima, Fairy, Ariel, Head & Shoulders gibi markaların üreticisi Procter & Gamble (P&G), 2017 yılından bu yana da 2020 Tokyo Olimpiyatları’na hazırlanan 30 milli sporcuya ve annelerine destek veriyor. Son olarak “Hayalimiz Bir” diyerek hem sporcular ve annelerinin başarı hayallerine hem de ülkemiz için, sporla yetişen bir nesil hayaline ortak olan P&G, artistik jimnastik halka branşında ülkemize ilk dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Çolak’a desteğini açıkladı.

Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’nın global sponsoru olan P&G, önceki olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden Milli Güreşçimiz Taha Akgül, Milli Kayaklı Koşucumuz Hamza Dursun gibi alanında büyük başarılara imza atmış sporcular ve ailelerine de destek vermişti.

İbrahim Çolak Tokyo 2020 yolunda
Geçtiğimiz haftalarda Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka branşında altın madalya kazanarak büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, ülkemizi 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da temsil edecek. Otoriteler, aynı zamanda literatüre giren “The Çolak” hareketini de geliştiren İbrahim Çolak’tan madalya bekliyor. Çolak, 2017 yılında düzenlenen Avustralya Dünya Kupası’nda halka branşında yaptığı hareketle tüm dünyanın dikkatini çekmiş, Uluslararası Jimnastik Federasyonu (FIG) ise bu hareketi “ The Çolak” ismiyle literatüre almıştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle