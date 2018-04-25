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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
aa-spor
25.04.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

Dünya Muhammed Salah'ı konuşuyor!

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Dünya Muhammed Salah'ı konuşuyor!

Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçındaki üstün performansıyla Muhammed Salah, dünya basınında gündeme oturdu.

İngiliz gazetesi Guardian'da, karşılaşmayı 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Mısırlı yıldızın takımını taşıdığı belirtilerek, "Muhteşem Salah'ın rüzgarı, Liverpool'u sürüklemeye devam ediyor. Salah, eski takımının defansını tek başına geçerek maçı aldı. Roma, Salah'ın oyundan çıkmasının ardından kendine gelerek iki gol bulabildi." ifadeleri kullanıldı.

Mısırlı yıldızdan övgüyle bahseden Daily Mail'de, "Salah Şov" başlığıyla verilen haberde, "Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde, bugüne kadar Avrupa arenasında bir İngiliz kulübünde en iyi performans gösteren oyuncu, maçtan çıkan Salah oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiliz yayın kurumu BBC'de ise , toplam 10 kez ağları sarsan Salah'ın Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını elde ettiği hatırlatılarak, "Roma karşısında Liverpool'un oyunu kontrolü altına almasını sağlayan, Salah'ın süper performansı oldu." manşeti kullanıldı.
İtalya basınında, Romalı oyuncuların Salah'ı maç boyunca tutmayı başaramadığını ve bunun sonucunda 5 gol yediği yazıldı.

La Repubblica, Liverpool'da bu sezon Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane üçlüsünün toplamda 88 gole ulaştığı anımsatılarak, "Harika üçlü, Anfield Stadı'nda Di Francesco'nun takımını bozguna uğrattı." manşetiyle haberini okuyucularına duyurdu.
İspanyol El Pais gazetesinde, "Liverpool'un Roma galibiyetinde Salah, Altın Top'a göz kırptı" başlığıyla sunulan haberde, 25 yaşındaki yıldızın üstün performansı, "Bu sezon tüm kulvarlarda 43 gole ulaşarak etki alanını genişleten Mısırlı oyuncunun önlenemez dalgası, İtalya takımının ağlarında 2 gol ve 2 asistle sonuçlandı." ifadeleriyle anlatıldı.

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Fransız El Monde gazetesinde, Salah'ın her geçen gün performansını yükseltmeye devam ettiği vurgulanarak, "Liverpool'un Müslüman yıldızı Salah, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma'yı tek başına yıkarak Liverpool taraftarları ve Arap dünyasındaki popülaritesini perçinledi." ifadeleri kullanıldı.
Çin basınından China Daily'in haberinde ise, Salah'ın eski takımı Roma'ya attığı gollerden sonra sevinç gösterisi yapmadığı vurgulanarak, "Gollerinden sonra sadece yere bakarak ellerini havaya kaldırdı. Mükemmel golleri için özür diler gibiydi. Ne kadar vefakar olduğunu da gösterdi." şeklinde görüş belirtildi.
ABD basınından New York Times gazetesinde, Mısırlı yıldızın Liverpool'un hücum gücünü büyük oranda artırdığı kaydedilerek, "Bu sezon Liverpool'a karşı oynanan tüm takımlar Muhammed Salah'ın gazabına uğradı. Son kurban ise Roma oldu." değerlendirmesi yapıldı.

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM SALAH

Salah'ın Roma maçındaki performansı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe'nin eski Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, Salah'ın performansını ateş simgesiyle tasvir etti.

Gallerli eski futbolcu Robbie Savage, "Bu sezon Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nü Salah'a vermeleri gerekiyor.", eski İngiliz futbolculardan Gary Lineker "Muhammed, harikasın.", Steve McManaman ise, "Onun için parkta gezmek kadar kolaydı. Performansından çok etkilendim. Kesinlikle İnanılmaz." mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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