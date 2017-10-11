KARİYERİNDE 18 kez Alman Milli Takım forması giyen ve milli formayla ilk golünü Dünya Kupası grup maçlarının sonuncusunda Azerbaycan’a atan Emre Can (23), kupayı müzeye götürmek istediklerini söyledi. Şu anda Liverpool'da oynayan Emre Can, “İlk zamanlar büyük zorluklar yaşadım. Sakatlık nedeniyle oynamadığım için çok üzülüyordum. 4 yıldır Liverpool’da 130 maç çıkardım. Buraya gelmekle iyi yaptığımı düşünüyorum. Çünkü buradan milli takıma çağrıldım” dedi.

‘KULÜBEDE OTURMAK HOŞ DEĞİL’

Alman die Welt gazetesine konuşan Emre Can, Panzerlerin Dünya Kupasındaki iddiasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Yazın Almanya’nın Konfederasyonlar Kupası’ndaki başarısını ve U21 Milli Takımının Avrupa Şampiyonluğunu aldığını göz önünde bulundurunca, iyi yolda olduğumuzu söylemek zorundayız. Almanya güçlü. Almanya son dünya şampiyonu. Şampiyonluğu tabii ki istiyoruz. Ancak bu çok kolay olmayacak. Dünya şampiyonasında birçok faktör belirleyici oluyor. Liverpool’da daha başarılı olmak istiyorum ve milli takıma çağrıldığımda da bu şansımı iyi kullanmak istiyorum. Umarım milli takım hocasını iyi oynayacağım konusunda ikna ederim. Benim amacım öncelikle oynamak. Çünkü yedek kulübesinde oturmak hoş değil.”





'BUNDESLIGA SIKICI OLMAYA BAŞLADI'

Premier Lig ile Bundesliga arasındaki fark: “Gerçekçi olmak gerekirse, son yıllarda Bundesliga sıkıcı olmaya başladı. Bayern Münih çok dominant bir takım. Premier Lig’le karşılaştırdığımızda Bundesliga artık eğlenceli değil. İngiltere’de ilk sıralar için altı takım mücadele ediyor. Böyle olunca da çok şey ortaya çıkıyor. Tabi son dönemde Dortmund’un ortaya çıkması lige bir şeyler katabilir.”

Neymar’ın 222 milyon euroya transferi: “Bu miktarda para uç bir durum. Sadece bir futbolcuya 222 milyon euro ödenmesi müthiş bir şey. Bir insanın bu kadar değeri yoktur. Ancak piyasa böyle. Piyasa kendi kendisini düzenliyor.”

'AİLEME BORCUMU ÖDEMELİYİM'

Aile ilişkileri: “Ailem için çok para harcıyorum. Anne ve babama, kardeşlerime bir şeyler alınca dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ben aileme borcumu ödemeliyim. Onların mutlu olduğunu görmek beni de mutlu ediyor.”

2018 yılının haziran ayında sözleşmesi biten Emre Can, İngiltere’de mi kalacağı yoksa İspanya, Fransa veya İtalya’ya mı transfer olacağı yönündeki soruya ise kaçamak cevap verdi: “Ben şimdilik Liverpool’a ve bizim sezon sonundaki hedefimize konsantre oluyorum. Gerisiyle benim menajerim ilgileniyor.”