Dünya kupasında oynamayı istemedi!
Bouna Sarr, Gine'nin ardından Senegal Milli Takımı'nı da reddetti! Marsilya forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Dünya Kupası'nda oynama fırsatını geri çevirdi.
Fransız basınında yer alan habere göre; 2015 Afrika Uluslar Kupası'nda forma giymesi için Gine Milli Takımı'ndan aldığı teklifi geri çeviren Sarr, bu kez de 2018 Dünya Kupası için Senegal Milli Takımı'ndan gelen teklifi reddetti.
Babası Senegalli, annesi Gineli olan ve Fransa'da doğan Marsilyalı savunma oyuncusu, Fransa Milli Takımı'nı istediğini açıkladı.(Ajansspor)
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